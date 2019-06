Venezia | barca contro una briccola in laguna | morta ragazzina di dodici anni | il padre è

Venezia - piccola imbarcazione si ribalta in laguna : 4 feriti - uno di loro è grave : Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio nella laguna di Venezia, precisamente nei pressi della località porto Malamocco, dove una imbarcazione con a bordo 4 persone si è improvvisamente rovesciata. Secondo quanto riporta la stampa locale le persone che si trovavano a bordo del piccolo natante sono rimaste ferite, una sarebbe grave ma comunque non in pericolo di vita. A dare l'allarme sarebbe stata un'altra barca che si trovava a passare ...

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : si parla di almeno 5 feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

