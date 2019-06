Tragedia alla Pikes Peak | muore il pilota Ducati Carlin Dunne

Calca allo stadio - rimangono schiacciati in mezzo alla folla : decine di morti - è Tragedia : tragedia ieri pomeriggio fuori dallo stadio Mahamasina, in Madagascar. Almeno 16 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite dopo essere rimaste schiacciate nella Calca in uno stadio che ospitava celebrazioni per la festa dell’indipendenza nazionale nella capitale Antananarivo. Diverse migliaia di persone, secondo quanto riferiscono le autorità citate dalla stampa locale, si erano radunate per un concerto in programma ...

Ragazzo morto alla Sapienza di Roma - gli organizzatori : "No a strumentalizzazione della Tragedia" : I promotori della manifestazione legata alla Notte bianca, intervengono sul drammatico incidente costato la vita al 26enne. Codacons: "Tragedia annunciata"

Perugia. Tragedia in piscina : studente muore davanti alla fidanzata e agli amici - era in Erasmus : Jaime, un ragazzo spagnolo di 21 anni, è morto dopo un tuffo in una piscina di un casale di San Martino in Campo nel corso di una festa alla quale prendevano parte studenti impegnati nel progetto Erasmus. Inutili i soccorsi. I primi accertamenti parlano di un annegamento conseguente a un malore, un arresto cardiocircolatorio. Sul posto, anche gli agenti di polizia, il medico legale e il console onorario spagnolo per Umbria e Marche, il ...

Tragedia nel mondo della pallavolo - Monza in lacrime : Miguel Angel Falasca muore per arresto cardiaco : Miguel Angel Falasca, coach del Saugella Team Monza, è morto per arresto cardiaco nella mattinata odierna: il club ne ha dato il triste annuncio “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca“. Con questo triste annuncio, il Saugella Team Monza annuncia la scomparsa del suo coach all’età di 46 anni. “Miguel ...

J-Ax difende Sfera Ebbasta dopo mesi dalla Tragedia di Corinaldo : “Vergognosa la reazione dei media” : A distanza di molti mesi dalla tragedia di Corinaldo, J-Ax difende Sfera Ebbasta dall'attacco dei media, che a suo dire è stato veramente esagerato. Intervenuto su Radio2, J-Ax ha spiegato il suo punto di vista sull'accaduto, dal quale sono trascorsi diversi mesi senza che ancora i familiari delle vittime abbiano trovato giustizia. Queste le parole di Alessandro Aleotti, che ha preso le difese di Sfera Ebbasta, ora impegnato nelle ...

Ballata per Genova : un concerto per Genova a 10 mesi dalla Tragedia : La serata evento vuole celebrare Genova e i suoi abitanti a 10 mesi dal crollo del Ponte Morandi, con uno show ricco di celebrità dal mondo della musica e dello spettacolo.

“Doctor Sleep” - a 40 anni dalla Tragedia dell’Overlook Hotel arriva il seguito di “Shining” : il trailer con Danny Torrance : A quasi 40 anni dalla tragedia dell’Overlook Hotel, quando un formidabile Jack Nicholson (Jack Torrance) impazzì e tentò di sterminare la famiglia, arriva Doctor Sleep, il sequel di Shining, tratto anch’esso dall’omonimo romanzo di Stephen King. Il protagonista è Danny Torrance (Ewan McGregor) che dovrà fare i conti coi fantasmi del passato e con quelli del presente. L’uscita, in Italia, è prevista per il 31 ...

Chernobly - serie originale Sky Atlantic e HBO ispirata alla Tragedia nucleare : Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall’uomo raccontata attraverso gli atti di coraggio di quanti provarono a salvare l’Europa da un disastro di proporzioni inimmaginabili. A 33 anni da quella tragedia, CHERNOBYL, la nuova produzione originale Sky e HBO, ripercorre le vicende legate alla famosa centrale nucleare nell’ex Unione Sovietica, esplosa nel 1986 a 120 chilometri da Kiev. La miniserie in...

Corinaldo - sequestrata la discoteca della Tragedia : alla "Lanterna azzurra" morirono in sei : Nel locale in provincia di Ancona cinque ragazzi e una mamma persero la vita nella calca in occasione di una serata dove era annunciato il rapper Sfera Ebbasta. Sotto accusa permessi, licenze, e struttura

Genova - il giorno più lungo : Nove racconta il crollo del ponte Morandi a nove mesi dalla Tragedia : 14 agosto 2018: il ponte Morandi crolla improvvisamente trascinando con sé auto e camion e uccidendo 43 persone, molte delle quali dirette verso le ferie. Una tragedia ancora senza una spiegazione o un'ipotesi accreditata sulle cause del crollo: una tragedia che nove racconta alle 21.25 di questa sera, martedì 14 maggio 2019, a nove mesi da quella drammatica giornata.prosegui la letturaGenova, il giorno più lungo: nove racconta il crollo ...

Spara alla moglie durante una lite e la uccide : Tragedia a Cave - vicino Roma : Nuovo femminicidio, questa volta alle porte di Roma. A dare l'allarme ai carabinieri alcuni vicini che intorno alle 12 hanno sentito Sparare. I militari hanno accertato che un uomo ha...

Matrimonio finisce in Tragedia : si accascia e muore mentre balla : Inutili per la donna i soccorsi. I parenti hanno presentato denuncia ai carabinieri e la Procura ha aperto un'inchiesta sul...

Cisterna perde acido solforico alla stazione di Villa San Giovanni : Tragedia sfiorata a Reggio Calabria [FOTO] : Paura alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dove da una Cisterna trasportata da un treno merci è fuoriuscito acido solforico. Sul posto è intervenuto il Nucleo regionale Nbcr Lpg del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, specializzato in travasi di sostanze chimiche “pericolose”. La Cisterna è stata “isolata” in un binario non in uso, sventando così il rischio di conseguenze ben più gravi. L'articolo Cisterna ...

Renato Casalbore - il “tributo” campano alla Tragedia di Superga : “Domani i campioni partono per Lisbona. Partono a cuore leggero”. E’ l’ultima cronaca su Tuttosport di Renato Casalbore, che del giornale sportivo è fondatore e direttore. Parlava del pareggio appena strappato dall’Inter al Grande Torino. Era il maggio 1949, lo scudetto, il quinto di fila, era ad un passo. Renato Casalbore è il “tributo” salernitano alla Tragedia di Superga di cui oggi si celebra il 70esimo anniversario. Erano ...