Guardate che offertone su Galaxy S10 - P30 - Redmi Note 7 - Mi 9 SE e altri oggi su eBay : Continuano le offerte degli Imperdibili di eBay , che includono come sempre moltissimi sconti su smartphone, tablet Android e altri prodotti di elettronica: scopriamo le migliori promozioni. L'articolo Guardate che offertone su Galaxy S10, P30, Redmi Note 7, Mi 9 SE e altri oggi su eBay proviene da TuttoAndroid.

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Papa Francesco : “Basta con i cuori da funerale - siate gioiosi anche nel dolore. Guardate chi sta peggio” : “Guardate chi sta peggio di voi: andate, cercatelo, vedete come aiutarlo. C’è sempre qualcuno che se la passa peggio”. E “non perdete la gioia, non abbiate un cuore da funerale, ma un cuore allegro, anche nei dolori, anche nei momenti tristi“: “la gioia è speranza in Dio“. E’ l’incoraggiamento che Papa Francesco rivolge alla comunità argentina di Rio Gallegos, che si appresta a vivere un Anno ...