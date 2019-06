Ambra Lombardo e Kikò a Temptation Island Vip? “Non sarebbe male!”

lanostratv

(Di domenica 30 giugno 2019)insieme a? Lei: “Ottimo banco di prova” Non si è ancora conclusoche già si parla della sua versione. Domani andrà in onda la seconda puntata e Filippo Bisciglia ha già promesso faville e falò all’ennesima potenza. Se Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne continuano a godersi la loro storia d’amore senza provare la necessità di partecipare a(visto che ci pensa più Ibiza a far scoppiare le coppie, come ha scherzato lui stesso),si è detta propensa a parteciparvi insieme aNalli e a Radio Radio (nella trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli) ha dichiarato: “Nonmale!un ottimo banco di prova anche se, essendo siciliana, ho un problema con la gelosia”: “Ho ricevuto tante corna, ma non ...

ChiccoseDOC : “GF 16”: AMBRA LOMBARDO IN RADIO.. “QUELLA FRA ME E KIKO’ NALLI E’ STATA UNA SCINTILLA MENTALE E POI E’ DIVAMPATO Q… - KontroKulturaa : Kikò Nalli, la fidanzata Ambra Lombardo sbotta furiosa: 'ma una scop*ta, no?' - - zazoomnews : Ambra Lombardo emozionata: l’importante traguardo di Kikò Nalli - #Ambra #Lombardo #emozionata: -