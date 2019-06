A volte è necessario perdersi per poi ritrovarsi

dilei

(Di domenica 30 giugno 2019) Le storie più belle che conosciamo, quelle incredibili, sono fatte di ostacoli, aapparentemente insormontabili, che poi portano alla felicità. Non è un caso che nelle favole, prima del lieto fine ci sia sempre un drago o un mago cattivo da sconfiggere. Questo leitmotiv, si ripete anche nelle nostre vite: adobbiamo semplicemente perderci per ritrovarci. Le dipendenze, gli eccessi, la volontà a tutti i costi di riempire i vuoti assordanti del cuore e dell’anima, lo stress e l’ansia, ci portano allo smarrimento., non deve spaventare: questa sensazione di allontanamento dalla realtà che conoscevamo, aè necessaria per ritrovare il nostro modo di vivere. Ci vuole coraggio per accettare questa condizione e perdopo un periodo disorientante. Ci sono persone che, nell’intero corso della vita, non hanno mai messo in discussione nulla, non si sono mai ...

