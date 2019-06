Rovigo | non accetta la fine di una relazione | 35enne si toglie la vita

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Una terribile tragedia è avvenuta nella giornata di ieri in provincia di, precisamente in un paesino che si trova lungo il corso del fiume Adige, dove un giovane di 35 anni, di cui non sono state fornite le generalità, ha deciso di farla finita in seguito al termine di una, probabilmente avuta con una ragazza del posto. Al momento non si conoscono ulteriori particolari sul dramma, ma pare che la vittima abbia lasciato un biglietto nel quale spiega le ragioni che lo hanno portato a compiere il folle gesto....

UghettoSuper : @manzoli_moira @hollygo666 @DiegoFusaro Se tu non avessi fatto solo la scuola dell'obbligo a rovigo, noto paese di… - RovigoOggi : TRAGEDIA a #villadose - Devastante incindente sulla regionale 443 #rovigo #adria. Nicolas Lazzarin purtroppo non ce… - _PUMO_ : RT @_lbmarty_: Rega ascoltatemi bene: VILLA FRASSINO,Villadose(Rovigo) 12 LUGLIO ORE 21:30 (in poi) Festa: “LA.NOTTE.DOPO.GLI.ESAMI” (no l… -