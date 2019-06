Monotonia a letto | come superarla e riaccendere la coppia

dilei

(Di sabato 29 giugno 2019) Passione alle stelle e acrobazie tra le lenzuola, molto spesso, tendono a lasciare il passo a routine e. Dal momento che il sesso è fondamentale per la qualità del rapporto di, mettere in atto qualche accorgimento per risolvere la situazione non fa certo male! Il primo consiglio da ricordare al proposito riguarda l’importanza dei preliminari. Le coccole prima del rapporto sessuale sono fondamentali per cementare la coesione emotiva e la complicità tra i partner. Fondamentale è pure ricordare che, in diversi casi, laè legata agli spazi. Per sconfiggerla, si può provare a lasciarsi andare alla passione in un luogo diverso dal solito. Se all’inizio della relazione si aveva l’abitudine di fare sesso in auto, nessuno vieta di tornare a dare spazio a momenti hot sui sedili del proprio mezzo! Ottimi alleati della lotta contro laa ...