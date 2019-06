LIVE MotoGP | GP Olanda 2019 in DIRETTA | prove libere 3 | Valentino Rossi difende la top10

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(29 giugno) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione del GPBuongiorno e bentrovati alladelle3 del GP, ottavo round del Mondialedi. Sul tracciato di Assen si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche odierne, oltre che per la gara programmata domani. Nella classe regina la situazione si preannuncia equilibrata. La Honda con Marc Marquez sarà sempre il riferimento ma le Ducati e le Yamaha hanno dimostrato di essere altamente competitive. La Rossa, disponendo del nuovo telaio, sembra aver fatto un passo in avanti sostanziale rispetto alle precedenti uscite, in termini di velocità di percorrenza in curva, aspetto questo notoriamente critico per la GP19. Su una pista dove questo requisito è ...

