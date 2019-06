Il caso Di Maio e i doveri della Consob

Ex Ilva - Di Maio ad ArcelorMittal : «Immunità caso risolto - non c’è più» : Da Taranto il vice premier Luigi Di Maio non torna indietro sull’immunità penale sul piano ambientale ad ArcelorMittal, che si appresta a diventare legge non appena anche...

Solo un passaggio di microfono per evitare il caso Di Maio : L’intervista-investitura di Davide Casaleggio a Alessandro Di Battista si trasforma in extremis in un semplice passaggio di microfono sul palco di Rousseau City Lab a Catania, dopo che per tutto il giorno si sono rincorse voci di un asse tra il figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle e l’ex deputato tornato in prima linea dando l’impressione di voler oscurare Luigi Di Maio, incalzato anche dal suo partner di governo che ...

caso Whirlpool - il Pd presenta interrogazione alla Camera : «Di Maio sapeva - riferisca» : «Sulla vicenda Whirlpool, e più precisamente sulla notizia della conoscenza già ad aprile da parte del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, della...

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio sul caso Whirlpool : "Menzogna di gravità inaudita" : Solo balle da parte di Luigi Di Maio sul caso Whirlpool: il ministro dello Sviluppo Economico e capo politico del M5s, ha dimostrato un'inchiesta di politico.eu, sapeva della chiusura dello stabilimento, così come aveva anticipato anche Carlo Calenda. E sulla vicenda, in una diretta Facebook, si sca

Reddito di cittadinanza - l'assegno a un usuraio : il caso che imbarazza Luigi Di Maio e M5s : Un usuraio di Sala Consilina (Salerno) percepiva, come tanti, il Reddito di cittadinanza, peccato però che facesse l'usuraio. Il 41enne è stato beccato in flagranza dai carabinieri, mentre estorceva alla sua vittima 200 euro. Dalle indagini condotte da carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capi

Il caso dello striscione contro Salvini e Di Maio "bloccato dalla Digos" : E' successo in piazza del popolo a Roma dove era in corso lo sciopero nazionale del pubblico impiego. A denunciarlo il...

Ballottaggi - il caso Malnate (Varese) : l’intervento di Di Maio fa saltare l’accordo dei 5 Stelle locali con Lega - Fi e FdI : C’è voluto “un documento direttamente dal capo politico” del Movimento 5 Stelle per sventare un apparentamento senza precedenti tra i 5 Stelle e i partiti di centrodestra che, seppur in una piccola realtà locale, avrebbe certamente creato una polemica nazionale. Alla fine però, lo strano “caso” della quadruplice alleanza a Malnate (Varese), si chiude prima dei Ballottaggi della prossima settimana. I fatti. Si sfideranno per la ...

M5s - De Falco : “Lavora solo per il potere. Voto su Di Maio? Esito scontato - quesito ricorda quello su caso Diciotti” : “Il Voto relativo alla leadership di Di Maio sulla piattaforma Rousseau? L’Esito è abbastanza scontato. Attorno a lui hanno costruito un comitato di conciliazione di 4-5 persone. Peraltro, la stessa stessa formulazione del quEsito ricorda quello della vicenda Diciotti, quindi è già scontata nella domanda la risposta“. Sono le parole del senatore Gregorio De Falco, ex M5s, nel corso de “L’Italia s’è ...

caso Di Maio - il governo scivola verso la crisi : ipotesi elezioni a fine settembre : ROMA C'è una cosa, una sola, su cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono d'accordo: con ogni probabilità il governo cadrà. Intesa anche sulla road map verso l'abisso...

M5s a pezzi - fronda su Di Maio. E sul caso Rixi si rischia la crisi : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone: ora serve un leader globale. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

caso Rixi - Luigi Di Maio : “Le tensioni nel governo salgono per le inchieste sulla corruzione” : Le inchieste sulla corruzione tornano ad agitare il governo. Il prossimo 30 maggio sarà emessa la sentenza per Edoardo Rixi, l'ex consigliere regionale leghista coinvolto nell'inchiesta "spese pazze" in Liguria, ora viceministro ai Trasporti. Luigi Di Maio ha confermato l'intransigenza del M5S in Caso di condanna: "Chiederemo la rimozione. Non c'è spazio per la corruzione al governo del cambiamento".Continua a leggere

Il caso Sea Watch spacca il governo : braccio di ferro tra Salvini e Di Maio per impedire lo sbarco : Il caso Sea Watch 3, la nave con a bordo 47 migranti salvati da un naufragio a circa un miglio dalle coste di Lampedusa, sta spaccando il governo. Mentre Matteo Salvini ribadisce il suo no allo sbarco sul suolo italiano, Luigi Di Maio invoca l'intervento del premier Conte per risolvere la questione.Continua a leggere

La docente sospesa adesso diventa un caso politico. Di Maio risponde a Salvini e Zingaretti invoca la libertà di pensiero : Roberto Chifari Di Maio e Salvini si pizzicano anche sul reintegro della docente sospesa. Il leghista: "Sarò a Palermo il 23 maggio per incontrare la docente", il pentastellato replica: "Sarebbe meglio reintegrarla subito adesso il reintegro della docente palermitana Rosa Maria Dell’Aria diventa un caso politico e divide il governo gialloverde. Matteo Salvini ne approfitta per chiedere il reintegro. "Giovedì prossimo sarò a Palermo a ...

Di Maio : “Dl sicurezza per coprire caso Siri?” : Il dubbio è lecito: va a finire che il bis sia stato servito per coprire le lacrime dopo il caso Siri? Questa l’ipotesi di Luigi Di Maio… Direttamente dal salotto di “Porta a Porta” Giggino lancia qualche frecciata a qualche suo “insospettabile” alleato di governo. Il pianto per Siri come strumento da utilizzare in campagna elettorale: “Non vorrei che il dl sicurezza bis fosse stato concepito per ...