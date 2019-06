Ancora temperature record in Italia | due morti

Meteo - Ancora temperature record - ma da domani il caldo offrirà una tregua : Anche oggi le temperature sfioreranno i 40 gradi in diverse zone d'Italia, anche se da domani il caldo potrebbe offrire una leggera tregua e le massime non supereranno i 35 gradi.

Meteo - Lucifero in arrivo : temperature in Italia Ancora in salita : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni non sono affatto incoraggianti. Sarebbe, infatti, in arrivo un anticiclone africano che porterà ad un ulteriore aumento delle temperature. Tra pochi giorni l’Italia sarà “invasa” da Lucifero, questo il nome datogli. Nei prossimi giorni assisteremo ad una fase storica dal punto di vista Meteo: con l’arrivo di Lucifero assisteremo a temperature oltre i 40°C. Scopriamo subito qual è l’evoluzione ...

Meteo - Lucifero in arrivo : temperature in Italia Ancora in salita : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni non sono affatto incoraggianti. Sarebbe, infatti, in arrivo un anticiclone africano che porterà ad un ulteriore aumento delle temperature. Tra pochi giorni l’Italia sarà “invasa” da Lucifero, questo il nome datogli. Nei prossimi giorni assisteremo ad una fase storica dal punto di vista Meteo: con l’arrivo di Lucifero assisteremo a temperature oltre i 40°C. Scopriamo subito qual è l’evoluzione ...

Meteo - Ancora allerta caldo : temperature sopra i 35 gradi : Sono ore di grande caldo in Sicilia e le previsioni non lasciano spazio se non alla prosecuzione dell’alta pressione in ulteriore rinforzo, che favorirà condizioni di tempo tipicamente estivo. Le previsioni sono di 3bMeteo.com. Continuerà a persistere cieli sereni o al più poco nuvolosi. temperature in aumento con massime anche superiori ai 30/35°C. caldo intenso sulla Sicilia interna dove si prevedono picchi di 38 gradi. A Palermo domani, ...

E' arrivata l'estate - rialzo delle temperature - ma con Ancora qualche temporale : Roma - L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che sta interessando l'Italia settentrionale si spingerà finalmente anche verso le regioni meridionali allontanando la piccola depressione balcanica responsabile di una diffusa instabilità durante il weekend. L'arrivo dell'anticiclone anche al Sud sarà determinato dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale che ...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni meteo della tappa di oggi Commezzadura-Anterselva. Ancora pioggia in vista e temperature invernali : Dopo il meteo da tregenda di ieri tra Aprica e Mortirolo, anche la 17esima tappa del Giro d’Italia, la Commezzadura (Val di Sole)-Anterselva di 181 km vedrà condizioni davvero difficili per il gruppo. Al via della tappa, a Commezzadura, la temperatura si attesterà sui 10 gradi con cielo coperto e rischio di pioggia leggera. Il percorso porterà verso la salita del Passo della Mendola dove, a sua volta, vedremo la colonnina di Mercurio ...

Ancora Instabilità - Temperature in aumento : Ancora stabilità atmosferica che stenta a decollare, questa settimana è iniziata infatti, con un area depressionaria che condizionerà anche nei prossimi giorni le condizioni meteo sul nostro paese. La prima parte della settimana vedrà un afflusso di correnti occidentali che apporteranno Instabilità in particolare, sulle regioni tirreniche. Bassa pressione in lento spostamento sui Balcani, lento recupero dell’alta pressione, ma ...

Le previsioni meteo non lasciano sperare - sull'Italia Ancora brutto tempo con temperature basse : Roma - Il vortice ciclonico attualmente attivo sull'Italia lascerà aperta una vera e propria 'falla' barica sul Mediterraneo centrale. L'anticiclone delle Azzorre rimarrà sbilanciato sull'Europa nord occidentale, puntando successivamente verso la Scandinavia. Lungo il bordo destro masse d'aria decisamente fredda di matrice artica scivoleranno così ancora una volta verso l'Europa centrale, ...