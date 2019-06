Sospesi rettore di Catania e 9 professori per concorsi truccati | 40 docenti indagati

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) ldi, Francesco Basile, e altri novesono statidal servizio dal Gip. Sonoper associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta. I novedestinatari del provvedimento sonocon posizioni apicali all’interno dei Dipartimenti dell’università di. Al centro delle indagini su ‘Università bandita’ della Digos coordinate dalla Procura etnea 27. Sono complessivamente 40 idegli atenei di Bologna, Cagliari,, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona.I 27, nel dettaglio erano 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore. Scattate decine di perquisizioni.

