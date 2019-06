Purché finisca bene – Una coppia modello | trama e curiosità

tvzap.kataweb

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dopo il successo del secondo ciclo, andato in onda nella prima parte del 2019, torna in tv la prima serie di film prodotti per il piccolo schermo chiamatacon la commedia dal titolo Una: l’appuntamento è per le 21.25 di venerdì 28 giugno su Rai1.– Una: anticipazioniEnzo e Adriano si trovano al bar, usciti dal tribunale e freschi di separazione: per uno dei due è una tragedia, per l’altro…decisamente no. Sono i due protagonisti di Unala seconda puntata delle cinque che compongono il cicloin onda lunedì 7 aprile alle 21.15 su Rai 1. Si tratta di un ciclo di film pensato per cercare di stabilire anche nel panorama televisivo italiano un appuntamento fisso settimanale con commedie ironiche, indisciplinate e in grado di divertire, incuriosire e far ...

cinziatagarell1 : @GianfrancoDura3 Purché l’Ilva la finisca di essere causa di migliaia di casi di cancro a Taranto. Questo è il vero disastro. - Cr_patty64 : @graziano_delrio @SeaWatchItaly @orfini @davidefaraone @Deputatipd @pdnetwork @SenatoriPD Ma #Mattarella non può fa… - il_gremlino : - Vieni con me stasera al Seminario 'La TV trash nella societa' odierna'? - Si', ma purche' finisca presto, che poi… -