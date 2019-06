Maxi clausola in vista per Fabian Il Napoli lavora per scoraggiare le pretendenti

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Avevamo già riportato, ieri, quanto annunciato da Sky circa il rinnovo diRuiz. Ilha deciso di rispondere alle avances del real Madrid per lo spagnolo blindando il suo gioiello fino al 2024 con un ingaggio notevole ed eliminando larescissoria. La Gazzetta dello Sport torna oggi sull’argomento ma con una novità. De Laurentiis unavuole inserirla eccome, secondo la rosea, e anche. Qualcosa di grosso che possaogni altra pretendente.è cresciuto esponenzialmente in quest’ultimo anno. Doveva essere una stagione di adattamento in Italia ed è invece diventata una stagione perfetta che ha fatto aumentare anche il suo valore di mercato. Con Ancelotti lo spagnolo è diventato tecnicamente più completo e di questoringrazia, definendo il tecnico un “uomo spettacolare“. Scrive la Gazzetta: “se n’è ...

