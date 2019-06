Giovane disperso sul Pollino | in corso le ricerche del Soccorso Alpino

Maltempo Mantova : riprese le ricerche del Giovane disperso nel Mincio : Sono riprese questa mattina nel Mantovano, a Pozzolo, le ricerche del giovane romeno disperso da ieri mattina nelle acque del canale diversivo Mincio. I vigili del fuoco sono sul posto con i sommozzatori, ed è previsto il sorvolo della zona da parte di un elicottero. Il 24enne, residente a Valeggio sul Mincio (Verona), era finito in acqua con l’auto su cui si trovava con altri quattro connazionali per ripararsi dal Maltempo: erano in zona ...