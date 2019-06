Bari | armato di bastone aggredisce una donna 55enne | arrestato 33enne

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio a, precisamente in via Ricchioni, dove un cittadino nigeriano, irregolare sul territorio italiano, ha improvvisamente aggredito unadi 55 anni, che di professione fa l'impiegata. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto sarebbe statodi un. Lasi trovava alla fermata del bus, quando il malintenzionato ha improvvisamente fatto capolino, dirigendosi subito verso lui. Fortunatamente la signora è riuscita a liberarsi dalla presa dell'extracomunitario e immediatamente sono arrivati i soccorritori, insieme ai carabinieri. Militari aggrediti Alla vista degli agenti l'uomo è andato ulteriormente in escandescenza, e si è scagliato contro di loro. Fermarlo non è stato facile, nella colluttazione i militari sono rimasti anch'essi lievemente feriti, in quanto ilnigeriano ...

