Traffico Roma del 27-06-2019 ore 13 | 30

(Di giovedì 27 giugno 2019) VIABILITÀDI GIOVEDÌ 27 GIUGNOORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA. ALLA GALLERIA SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’ENTRATA DI VIA FANI E DA QUELLA ADIACENTE ALLA FARNESINA E ALLO STADIO; CHIUSI GLI ALTRI ACCESSI, TRA QUESTI QUINDI ANCHE QUELLO DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI.E RALLENTAMENTI ATTORNO A PIAZZA IRNERIO. DISAGI IN VIA DI BOCCEA E LUNGO UN TRATTO DELL’AURELIA SULLA VIA SALARIA CONSUETI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. IN ZONA TOR SAPIENZALUNGO LA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE TOR DE’ SCHIAVI-LARGO PRENESTE. E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 ...

