Spaghetti con cozze e pepe

Spaghetti con le cozze in bianco : Spaghetti con le cozze in bianco Ingredienti 500 g di Spaghetti (oppure linguine, bavette, vermicelli) 1 kg di cozze fresche 1/2 bicchiere di vino bianco 2 spicchi d’aglio prezzemolo q.b. 1 peperoncino (opzionale) oppure pepe nero olio extravergine di oliva Preparazione Iniziare la preparazione degli Spaghetti con le cozze dalla pulizia dei frutti di mare. Se questa operazione viene eseguita a dovere non sarà necessario filtrare l’acqua di ...

Spaghetti di soia. Come cucinarli a casa e la ricetta con le verdure : Iniziamo con il dire che un piatto da 100 gr di Spaghetti di soia ha solo 83 calorie. Come inizio non è male vero? Aggiungiamo poi che nella maggior parte delle ricette di questo piatto sono presenti solo verdure, rendendolo adatto anche a chi è vegano e vegetariano, a chi è intollerante al latte – non contiene lattosio – e a chi sta facendo attenzione alla linea. Questo piatto tipico asiatico si può preparare in due modi per quanto ...