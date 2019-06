wired

(Di giovedì 27 giugno 2019) C’è stato un momento preciso in cui è cambiato radicalmente il rapporto tra internet e Hollywood. È stato quando la New Line ha prodotto Snakes On A Plane nel 2006. Convenzionalmente quel film finì per essere raccontato come un film scritto “dai fan su internet”, fan che il film non poteva di certo ancora avere perché non era uscito né era il sequel o il prequel di niente. In realtà Snakes On A Plane fu il primo esempio di come ipossono influenzare la produzione cinematografica. Al momento di certo non influenzano il successo dei film ma stanno cambiando la maniera in cui alcunisono percepiti dal pubblico. Il vortice deiattribuisce ad un attore una personalità, un tratto e un tipo di personaggio e questo influenza i ruoli che gli vengono proposti e che poi può accettare. Come ricostruisce Wisecrack, Snakes On A Plane era una produzione molto svelta e rapida, senza ...

MilanoCitExpo : Sad Keanu e i meme che cambiano le carriere degli attori #DipartimentoInnovazioneTecnologia -