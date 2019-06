La cancellazione di Starcraft Ghost è uno dei più grandi rimpianti del co-fondatore di

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) VG247.com ha avuto l'occasione di parlare con il co-di Blizzard, Mike Morhaime, in un'intervista durante Gamelab, a Barcellona.Tra i vari argomenti, si è parlato con Morhaime di uno dei suoi piùdel periodo trascorso in Blizzard, ovvero ladi, un gioco d'azione in terza persona con elementi stealth."All'epoca, World of Warcraft stava esplodendo e avevamo Diablo 3 e2 in sviluppo", ha ricordato Morhaime. "Ci siamo resi conto che non c'era davvero modo di creare un ambiente perche potesse avere successo perché non potevamo fornirlo delle risorse necessarie".Leggi altro...

