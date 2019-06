Fabrizia De Andrè arrabbiata con Cristiano Malgioglio | esce allo scoperto la sorella di

Fabrizia De André difende Francesca : "Malgioglio deve scusarsi" - : Gianni Nencini Intervistata dal settimanale Nuovo, Fabrizia De André parla del suo rapporto con Dori Ghezzi e difende la sorella Francesca: "Malgioglio deve chiedere scusa" Intervistata dal settimanale Nuovo, Fabrizia De André parla del suo rapporto con Dori Ghezzi, seconda moglie di suo nonno Fabrizio, e difende la sorella Francesca De André dagli attacchi subiti da Cristiano Malgioglio durante il Grande Fratello 16. Dal reality di ...

Fabrizia De André - il duro sfogo : “Mi aspetto delle scuse da…” : Fabrizia De André: “Mi aspetto delle scuse da Cristiano Malgioglio” Il Grande Fratello 16 è ora solo più un ricordo, ma i suoi protagonisti continueranno per tutta l’estate a far vibrare il mondo del gossip. Sicuramente la storia che ha appassionato il pubblico di Canale 5 è quella che ha visto protagonisti Gennaro Lillio e Francesca De André; quest’ultima dopo la storia d’amore di tre anni con Giorgio Tambellini ...

Fabrizia De Andrè : "Malgioglio? Mi aspetto le sue scuse. Ha chiesto perdono al pubblico - non a Francesca" : A poche settimane dalla fine del Grande Fratello 16, Fabrizia De Andrè, in una lunga intervista al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha voluto chiarire alcuni punti, lasciati in sospeso, durante la partecipazione della sorella al reality. Il rapporto con Dori Ghezzi, ultima compagna di Fabrizio De Andrè, è veramente speciale: Il rapporto che mia sorella Francesca ha con Dori Ghezzi è completamente diverso da quello che ho io ...

Fabrizia De Andrè/ 'Dori Ghezzi? Le voglio molto bene. Mia sorella Francesca...' : Fabrizia De Andrè, al settimanale nuovo, parla del rapporto con Dori Ghezzi e confessa: 'le voglio molto bene. Mia sorella Francesca...'.

Fabrizia De Andrè - pace con Dori Ghezzi?/ 'Sempre stata presente per me e mio figlio' : Fabrizia De Andrè tende la mano a Dori Ghezzi attraverso un post pubblicato su Instagram: 'è sempre stata presente per me'.

Fabrizia De André sulla sorella : “Non merita un uomo come Giorgio!” : Grande Fratello: Fabrizia De André preoccupata per sua sorella Francesca Fabrizia De André era stata scelta insieme a sua sorella Francesca per prendere parte al GF 2019, ma poco prima del suo ingresso scelse di ritirarsi, per potersi dedicare interamente a suo figlio. Nonostante non abbia partecipato al reality, la sorella di Francesca De André è stata in un certo senso protagonista delle vicende che si sono svolte all’interno della ...

"Vai a consolare tua sorella" - ma Fabrizia De André dice no al GF - : Luana Rosato Barbara d'Urso ha chiesto a Fabrizia De André di entrare per qualche giorno nella Casa del GF16 per consolare la sorella Francesca, ma lei ha rifiutato: "Devo stare con mio figlio" Barbara d’Urso ci ha provato a chiedere a Fabrizia De André di entrare per qualche giorno nella Casa del Grande Fratello per stare accanto alla sorella Francesca, ma lei ha scelto di rimanere a casa con il figlio che ha la priorità su tutto e ...

GF - d’Urso chiede a Fabrizia De Andrè di entrare nella Casa : “Francesca ne ha bisogno" : Davanti alla sofferenza della concorrente del reality, la conduttrice ha proposto alla sorella di starle accanto per qualche...

Fabrizia De André entra al GF 16? “Ci sto pensando - ma…” : Grande Fratello: Barbara d’Urso lancia un invito a Fabrizia De André Fabrizia De André è la sorella di Francesca, una delle concorrenti scelte da Barbara d’Urso per il GF 16. La piccola di casa, come ormai noto, non sta trascorrendo un bel periodo. Soltanto ieri sera, infatti, ha scoperto che il suo fidanzato Giorgio Tambellini l’ha tradita, ma non solo. Il tradimento è avvenuto prima del loro confronto all’interno ...

Gf - Fabrizia De André sostiene la sorella Francesca : “Piccola anima fragile” - : Luana Rosato Fabrizia De André, dopo l'uscita dalla Casa del Gf16 dove è entrata per sostenere la sorella, tradita e lasciata da Giorgio Tambellini, ha dedicato un tenero post a Francesca La settima puntata del Grande Fratello 16 è stata una delle più dure per Francesca, che ha avuto modo di essere supportata dalla sorella Fabrizia De André e dall’amico Gennaro Lillio. Fabrizia, infatti, è entrata nella Casa per comunicare alla De ...

Grande Fratello 16 - Mila Suarez contro Fabrizia De André : 'Il bullismo è un reato' : Lo scontro tra Mila Suarez e Francesca De Andrè continua a distanza, anche dopo l'eliminazione della modella marocchina. Quest'ultima, infatti, ha lasciato la Casa del Grande Fratello 16 lo scorso lunedì, eliminata al televoto, ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato facile. Lei stessa ha condiviso su Instagram le proprie difficoltà nel superare a livello psicologico quanto vissuto nelle ultime settimane. Il riferimento alla De ...

Gf - Fabrizia De André boccia il cognato e approva Gennaro Lillio - : Serena Granato Fabrizia De André ha rilasciato alcune dichiarazioni critiche sul conto del fidanzato della sorella, la gieffina Francesca De André La love-story di Francesca De André e Giorgio Tambellini, il quale è del tutto estraneo al mondo dello showbiz, sembra procedere a gonfie vele. La gieffina Francesca ha tenuto a chiarire la sua posizione circa il tanto rumoreggiato "triangolo amoroso", che la vedrebbe protagonista insieme ...

Fabrizia De André vuota il sacco : "Il fidanzato di mia sorella? Mai piaciuto - ecco perché" : Ospite di 'Pomeriggio 5', la sorella di Francesca De André disapprova la relazione con l'imprenditore Giorgio Tambellini...

Fabrizia De André boccia il fidanzato di Francesca : “Mai approvato” : A Fabrizia De André non piace il fidanzato di Francesca De André Fabrizia De André non approva Giorgio, il fidanzato della sorella minore Francesca. La figlia di Cristiano De André non ha commentato benevolmente l’ingresso del ragazzo al Grande Fratello 16. Un confronto, quello tra Francesca, Giorgio e Gennaro Lillio, che non è piaciuto al […] L'articolo Fabrizia De André boccia il fidanzato di Francesca: “Mai approvato” ...