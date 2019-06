CasaPound | l’annuncio di Iannone | “Finisce nostra esperienza come partito”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Italia ha deciso di mettere fine alla propriaelettorale e partitica“. Ad annunciarlo a sorpresa è il presidente Gianlucache, a poche ore dalla decisione del sindaco di Roma Virgina Raggi di far togliere la scritta in marmo sulla facciata dello stabile da loro occupato in via Napoleone III, ha spiegatoquesta decisione sia maturata tra i militanti dell’ormai ex partito di estrema destra dopo il flop registrato alle ultime elezioni europee, dove Cpi ha raccolto lo 0,3% dei voti. “La decisione di oggi non segna affatto un passo indietro, da parte del movimento, ma anzi è un momento di rilancio dell’attività culturale, sociale, artistica, sportiva di Cpi, nel solco di quella che è stata da sempre laidentità specifica e originale – ha spiegato-. Sarà anche un’occasione per tornare a investire tempo ed energie ...

