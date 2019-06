today

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il presidente di Cpi: "In seguito all'esperienza delle ultimee al termine di una lunga riflessione sul...

Today_it : CasaPound in ritirata dopo il flop alle elezioni europee: 'Non saremo più un partito' - baldunggreen : RT @Il_Ragno_: La ritirata: «Casapound lascia la politica, non sarà più partito» Adesso lasci anche il palazzo a Roma #SgomberareCasapoun… - vincenzolambia4 : RT @Il_Ragno_: La ritirata: «Casapound lascia la politica, non sarà più partito» Adesso lasci anche il palazzo a Roma #SgomberareCasapoun… -