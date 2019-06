Caldo | come riuscire a dormire la notte

Caldo infernale anche di notte - come difendersi? Quattro suggerimenti per combattere l'afa : L?ondata di Caldo africano che ha colpito il nostro Paese oggi e si protrarrà fino a domani ci ha messo in ginocchio: e non si soffrirà solo durante il giorno ma anche durante le...

Stanchezza e affaticamento da Caldo : caffè come rimedio : Stanchezza e affaticamento da caldo: caffè come rimedio secondo il Royal College of Psychiatrists. La caffeina aiuta a combattere la Stanchezza

Cibi anti-afa : come combattere il Caldo anche a tavola : Fa caldo! I consigli e gli alimenti da scegliere per sentire meno caldo e riuscire a sopportare l’afa e sentirsi meglio

Amici - Umberto Gaudino senza pudore : tutto nudo - come si copre nel punto più "Caldo" : Un vero e proprio delirio. Tutta "colpa" di Umberto Guadino, ballerino di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Un vero e proprio delirio scatenato da una foto che ha pubblicato su Instagram. Sfidando il senso del pudore, infatti, si è mostrato sostanzialmente nudo in una posi

Neonati e Caldo : come proteggerli e i consigli : Quando arriva l’estate, è fondamentale impegnarsi per proteggere i più piccoli dal caldo. Se si parla di Neonati, la necessità diventa ancora più impellente. La calura estiva può infatti influire in maniera non sempre piacevole sul loro benessere. I pediatri hanno per fortuna fornito ottime indicazioni per le mamme che devono gestire il proprio bebè nelle giornate di calura martellante. In primo piano, rientra indubiamente il fatto di non ...

Con il Caldo estivo tornano le zanzare : come difendersi? : Il clima incerto degli ultimi giorni ha visto anche l’arrivo della prima ondata di caldo, soprattutto nel Centro e Sud Italia, dove le temperature hanno superato i 30 gradi. Ma se da un lato la bella stagione farà felici tante persone, dall’altro ecco che ricomincia l’incubo delle zanzare, in grado di “disturbare” le giornate e le nottate a milioni di italiani. come prepararsi? Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management ...

Piccolo : con Caldo Roma si presenta come discarica - emergenza sanitaria dietro l’angolo : Roma – “Miasmi e rifiuti da discarica a cielo aperto ecco come si presenta Roma nei primi giorni di caldo estivo. Purtroppo e’ questo il panorama che oggi, gli abitanti e i turisti della citta’ piu’ bella del mondo, si trovano ad osservare. La situazione della raccolta dei rifiuti nella Capitale, non e’ piu’ solo un’emergenza, e’ uno status di degrado permanente che l’amministrazione ...

Caldo e allergie : come si modificano i sintomi? : Un’indagine eseguita mediante interviste telefoniche ha valutato l’effetto del Caldo atmosferico sui sintomi delle allergie e sull’andamento generale di questa malattia. I risultati hanno indicato che i sintomi tendono a peggiorare nei giorni di Caldo intenso e che ciò influisce negativamente sulla qualità di vita delle persone allergiche. Gli autori sono partiti dalla considerazione che gli effetti delle temperature atmosferiche elevate sui ...

Come sentire meno Caldo la notte : In estate spesso diventano insonni anche i non insonni per vie delle alte temperature che si registrano anche di notte, è quindi importante imparare qualche trucchetto per capire Come sentire meno caldo la notte. Nulla di complicato, ma seguendo questi suggerimenti riuscirete a sopravvivere meglio al caldo e all’afa, e a dormire le vostre ore di sonno, molto importanti per affrontare al meglio la giornata. (altro…) The post Come sentire ...

Il colpo di calore non è l’unico pericolo del nuotare : come proteggersi dalle numerose minacce dell’acqua quando fa molto Caldo : La prima ondata di caldo è arrivata impetuosa sull’Italia, facendo schizzare le temperature verso i +40°C al Sud Italia. E così se fino a qualche giorno fa si maledicevano ancora pioggia e maltempo, oggi spiagge e laghi sono presi d’assalto per cercare un po’ di refrigerio nell’acqua. Fare un tuffo rinfrescante è senza dubbio un modo divertente per combattere il caldo, ma l’acqua non protegge il corpo umano dai pericoli legati al calore, come ...

Come proteggere cani e gatti dal Caldo estivo : “Oramai da diversi giorni il caldo ha superato i 30 gradi e nelle prossime settimane, con l’approssimarsi del mese di luglio si parla di temperature torride con rischi per la salute sia di uomini che di animali“: l’associazione animalista AIDAA ha elaborato un piccolo vademecum “su Come comportarsi con gli animali domestici (cane, gatti ma non solo) al fine di evitare loro problemi dovuti alle alte ...