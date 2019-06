Bilancio,Conte:porterò risultato a casa

"Affronteremo in questi giorni tutti i temi globali". Lo ha detto il premierad Osaka per il G20. "Sarà occasione per parlare anche della procedura di infrazione. Vogliamo portare il,c'è anche Tria e lavoreremo con sinergia.L'assestamento disi farà lunedì, è bene chiudere il negoziato e poi definire tutto sul piano interno", ha spiegato. "La trattativa con Ue è complicata ma sono fiducioso".Sul caso Sea Watch:"E' competenza della magistratura,è palese violazione delle regole internazionali"(Di giovedì 27 giugno 2019)