Anna Oliverio Ferraris | Sarà difficile recuperare la fiducia delle vittime

(Di giovedì 27 giugno 2019) ″Potremmo trovarci di fronte a una storia incredibile. Significherebbe che medici, psicologi, assistenti sociali, sindaci, si siano messi d’accordo per quattro soldi. Se fosse vero tutto ciò sarebbe veramente deprimente. A me sembra fantascienza”. La professoressa, docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università Sapienza di Roma e psicoterapeuta da decenni, è stupita dalla vicenda emersa nel Reggiano, dove i carabinieri hanno scoperto un ‘sistema’ di affidi illeciti che coinvolgeva medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti. “Tengo a precisare che non mi sento ancora di dare giudizi completi, aspetterei un momento prima di lanciarmi in interpretazioni. Certo, se le indagini fossero in giudizio, quello che emergerebbe sarebbe l’esistenza di una vera e propria ...

