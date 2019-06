Una sgradevole sensazione di déjà vu

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Consiglio la lettura di “Sindrome 1933” di Siegmund Ginzberg (Feltrinelli). È un saggio che ricostruisce la conquista del potere in Germania da parte di Adolf Hitler, denunciando gli errori, le sottovalutazioni, le campagne scandalistiche della stampa che ne favorirono il successo, i mezzi per conquistare e mantenere un ampio consenso popolare che non venne meno neppure davanti agli abusi e alle atrocità di cui il regime si vantava apertamente.In cinque anni – dal 1928 al 1933 – di frequenti ricorsi elettorali il Nsdap (il Partito nazionalsocialista dei lavoratori) passò da 800mila voti a oltre 17 milioni, quando il 30 gennaio del 1933 ricevette dal presidente Hindenburg l’incarico di formare un governo di coalizione.Il giorno prima i socialdemocratici avevano organizzato una grande manifestazione al grido di “Berlino è ...

