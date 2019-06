Qualcomm Snapdragon 855 diventa il primo SoC mobile sicuro come una Smart Card

Quasi certa la rottura Qualcomm-TSMC : produzione Snapdragon 865 verso Samsung : Un anno: tanto è durato il "tradimento" di Qualcomm nei confronti di Samsung, giusto il tempo di portare a compimento il progetto Snapdragon 855 L'articolo Quasi certa la rottura Qualcomm-TSMC: produzione Snapdragon 865 verso Samsung proviene da TuttoAndroid.

LG G6 con Qualcomm Snapdragon 835 non era fantascienza : ecco le prove : Dopo oltre due anni dal lancio di LG G6, in Rete sono state pubblicate alcune foto di un prototipo dello smartphone con un processore Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm : i nuovi Snapdragon competono con Intel : Durante l'evento Computex 2019 Qualcomm ha dimostrato con una serie di video la potenza degli Snapdragon 8xc in confronto a un i5U di Intel. Qualcomm VS Intel Il mercato delle CPU ha sostenuto una serie di evoluzioni e avanzamenti tecnologici che hanno spinto avanti la potenza di calcolo dei differenti dispositivi. Se prima il settore CPU per PC veniva diviso fra Intel e AMD ora vediamo la possibile comparsa di Qualcomm nello scenario