Picchia la figlia e la lascia esanime: auto la investe. Padre a processo per omicidio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Era in stradaper le botte ricevute dalquando un'l'ha investita, schiacciandola e rompendole le ossa. Così è morta Azka, 19enne di Macerata che aveva denunciato il, Muhammad Riaz, per maltrattamenti e violenza sessuale. La ragazza è stata investita un anno fa da un'guidata da un cittadino ucraino. Nonostante non abbia provocato direttamente la morte di Azka, suoè aper