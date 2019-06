Massimo Colantoni | età | fidanzata e chi è a Temptation Island 2019

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019): età,e chi è aLunedì 24 giugnoè andata in onda la prima puntata del tanto atteso reality di canale 5. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, prevede che sei coppie rimangano all’interno di un villaggio per cinque settimane separati in uomini e donne. Nel corso delle settimane di permanenza i partecipanti dovranno resistere alle tentazioni di 12 uomini e 12 donne single. Il reality andrà in onda dal 24 giugno al 22 luglio su Canale 5. Tutte le puntate delle ultime cinque edizioni sono state girate al Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, nella città metropolitana di Cagliari. Le coppie di volta in volta saranno riunite in un falò in cui verranno mostrati a ciascuno dei filmati riguardanti il comportamento del proprio partner. Alla fine dei giorni di permanenza del villaggio le coppie ...

