L’inferno in arrivo | questione di ore Anche sull’Italia la più grande ondata di caldo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’Europa occidentale si sta preparando ad un’diintenso, pericoloso e forsemortale questa settimana, con temperature che possono salire fino a 40 gradi Celsius e oltre. Paesi tra cui Francia, Spagna e Portogallo si aspettano temperature da record a partire da oggi, mentre il resto del continente è comunque destinato a far fronte a temperature molto più alte del normale. Non è chiaro quando finirà l’di. Gli scienziati hanno attribuito le temperature altissime alla combinazione di una tempesta sull’Oceano Atlantico e ad alta pressione sull’Europa centrale, che sta importando aria calda dal Sahara.Ecco cosa si prevede: Alcune parti della Francia potrebbero raggiungere i 40 gradi Celsius, mercoledì, ha riferito l’agenzia meteorologica nazionale Meteo France. L’alta umidità potrebbe far avvertire la temperatura come ...

