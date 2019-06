Gossip Temptation Island | Katia Fanelli copia ex tronista di UeD

lanostratv

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Uomini e Donne: Paolo Crivellinto dadi6 Dopo la prima puntata di, molti telespettatori si sono fiondati sui social alla ricerca dei profili dei vari protagonisti. E spulciando un po’ le foto pubblicate su instagram da, molti hanno notato una strana coincidenza che ha fatto sorridere. Di cosa si tratta? In pratica la protagonista del reality delle tentazioni ha pubblicato sul social fotografico una foto insieme al suo fidanzato Vittorio Collina in cui hanno mostrato i loro passaporti perchè in partenza per un lungo viaggio. Peccato che la medesima foto (disponibile a fondo articolo) sia stata pubblicata prima di lei da un exdi Uomini e Donne. Chi? Paolo Crivellin. E a quel punto ovviamente tutti hanno pensato cheabbiato l’exdi UeD. Sarà andata davvero così? Oppure sarà ...

granato_serena : #TemptationIsland: #KatiaFanelli è già la fidanzata più criticata; la love-story con #VittorioCollina è in crisi da… - KontroKulturaa : Gossip Temptation Island: 'Katia e Vittorio sono lì per soldi' (FOTO) - - franbellino : Temptation Island: Raffella Mennoia frecciata a Barbara D'Urso sugli ascolti - -