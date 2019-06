Gatto viene messo in lavatrice e sottoposto a una centrifuga di 35 minuti | è vivo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) È finito dentro laper errore. Ed è statoa unadi 35. La storia la raccontano molti media americani: il gattino lavato per sbaglio insieme ai panni sporchi ora sta bene. Per salvargli la vita, la famiglia statunitense Carroll-Kirchoff ha lanciato una raccolta fondi. E’ stata la madre, Stefani, che lavora in un salone di toelettatura per animali domestici, ad accorgersi di una zampina che sbucava dall’oblò quando stava per cominciare un secondo lavaggio. Felix, questo il nome del micio, è stato portato subito dal veterinario: era cieco e aveva anche acqua nei polmoni. Ma all’Animal Emergency Center del Minnesota hanno assicurato che se la caverà. Le cure sono però costose: 3 mila euro subito e 7 mila alla fine del percorso. Ecco perché la famiglia ha deciso di rivolgersi al web, e le donazioni sono ...

