Stasera in tv | Rai Programmi 25 giugno | la storia di Woodstock e guida canali minori

Woodstock - Rita racconta : Stasera su Rai 2 : Rai 2 celebra i 50 anni dello storico concerto di Woodstock con un appuntamento speciale condotto da Rita Pavone.

The Resident : trama e anticipazioni prima puntata Stasera su Rai 1 : The Resident: trama e anticipazioni prima puntata stasera su Rai 1 Sulla scia di The Good Doctor, arriva su Rai 1 la serie tv statunitense prodotta da Fox. Questa sera, 25 giugno, andrà in onda la prima puntata della prima stagione di The Resident, serie televisiva ambientata, ancora una volta, in un ambiente ospedaliero. La fiction nasce dalla mente di Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi e vede come protagonisti Matt Czuchry, ...

The Resident : da Stasera su Rai 1 la prima stagione in chiaro : Trama, cast e anticipazioni sul medical drama con Matt Czuchry ed Emily VanCamp. In prima serata su Rai Uno.

The Resident : Stasera su Rai 1 i primi tre episodi della Serie TV : Trama, cast e anticipazioni sul medical drama con Matt Czuchry ed Emily VanCamp. In prima serata su Rai Uno.

Cartabianca : ospiti e anticipazioni di Stasera su Rai 3 con Bianca Berlinguer : CartaBianca: ospiti e anticipazioni di stasera su Rai 3 con Bianca Berlinguer stasera 25 giugno 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda CartaBianca. Il talk show, condotto da Bianca Berlinguer, approda al suo ultimo appuntamento dopo una lunga e intensa stagione. Tra i tanti ospiti, la settimana scorsa in studio sono giunti anche personaggi di spicco del panorama politico italiano come: Carlo Calenda del Pd – Siamo Europei, Antonio ...

The Resident Stasera 25 giugno i primi tre episodi su Rai Uno e in streaming su RaiPlay : Debutterà su Rai Uno questa sera, 25 giugno, alle 21:25 la serie tv The Resident, un medical drama dell'emittente statunitense Fox composto, al momento, da due stagioni e rinnovato per un terzo ciclo di episodi. Rispetto ad altre serie medical, The Resident cerca di mostrare il lato oscuro del sistema sanitario statunitense, caratterizzato anche da episodi di malasanità, intrighi e strategie di marketing. Lo show mostra al pubblico le dinamiche ...

Stasera IN TV - RAI/ Programmi 24 giugno : "The Meddler" e guida canali minori : STASERA in TV Rai, ecco tutte le proposte di oggi lunedì 24 giugno 2019: tanti film, musica e serie TV in replica per grandi e piccini.

The Meddler - Un'inguaribile ottimista : Il Film Stasera su Rai 1 : Susan Sarandon, Rose Byrne e J.K Simmons in una commedia romantica (ma nemmeno troppo) scritta e diretta da Lorene Scafaria. In onda alle 21.25 su Rai Uno.

Stasera in TV Rai/ Programmi di oggi 23 giugno : Seat Music Awards e Calcio Europei Under 21 : Stasera in TV Rai, ecco la giuda dei Programmi trasmessi nel corso del prime time di oggi, domenica 23 giugno 2019: tutte le proposte.

Programmi TV di Stasera - domenica 23 giugno 2019. Su Rai 1 tornano i Seat Music Awards : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: Seat Music Awards Again 2019 Dopo le prime due puntate, trasmesse il 5 e 6 giugno, torna in prima serata su Rai 1 il programma condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La terza serata raccoglierà i momenti più emozionanti delle prime due, oltre a tanti premiati inediti. Tra i protagonisti Laura Pausini e Biagio Antonacci, Ligabue, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, ...

Programmi TV di Stasera - sabato 22 giugno 2019. Su Rai1 la Nazionale Under 21 sfida il Belgio : Gigi Di Biagio Rai1, ore 20.30: Under 21 Italia-Belgio Dentro o fuori. Tutto, o niente, in 90 minuti. Lo 0-1 subito contro la Polonia obbliga gli azzurrini a battere il Belgio e le scelte del Ct Di Biagio, soprattutto in attacco, sono obbligate: squalificato Zaniolo, inamovibile Federico Chiesa, spazio dal primo minuto per Moise Kean. La telecronaca del match sarà di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, con gli interventi a bordocampo di ...

