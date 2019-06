«SKAM Italia» arriva su Raidue?

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019): la terza stagione: la terza stagione: la terza stagione: la terza stagione: la terza stagione: la terza stagioneÈ bastata una voce per far sì che l’hashtag comparisse in cima ai Trending Topic di Twitter: secondo quanto anticipa TvBlog,, una delle serie teen più apprezzate degli ultimi anni, potrebbe sbarcare sua partire dal prossimo autunno. Il debutto sarebbe fissato per mercoledì 2 ottobre in seconda serata, anticipato dalla fiction Volevo fare la rockstar che sarà, invece, proposta in prime time. Nessuna conferma ufficiale dalla rete che, senz’altro, gioirebbe per essersi accaparrato un prodotto di qualità che, con semplicità e intelligenza, è riuscito in questi anni a raccontare il mondo dei giovani senza sovrastrutture, puntato esclusivamente sul carisma degli interpreti e sulla ...

pvesimale : RT @derebelheart: ma voi vi immaginate la pubblicità su skam italia quando sarà su rai 2? tipo eva che “martino guardami MARTINO” “hai vera… - Ivylovesmason : RT @SkamUnofficial: ?? Skam Italia andrà in onda su Rai 2 a partire dal 2 ottobre! Attenzione: non si tratta della quarta stagione, ma di re… - jetblackhmari : RT @SkamUnofficial: ?? Skam Italia andrà in onda su Rai 2 a partire dal 2 ottobre! Attenzione: non si tratta della quarta stagione, ma di re… -