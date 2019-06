Quante persone sono davvero morte a causa del disastro nucleare di Chernobyl?

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Il successo della miniserieprodotta da Hbo (in onda su Sky Atlantic) ha riacceso i riflettori su quel che è considerato il più grave incidentedella storia. Il numero delle vittime è da sempre al centro di polemiche e forse non conosceremo mai il bilancio definitivo. Ecco quel che sappiamo e quel che è destinato a restare irrisolto. Le vittime accertate L’esplosione del reattore uccise due addetti della centrale, un terzo morì di trombosi coronarica. Tra il personale e i primi soccorritori, 134furono ricoverate per gli effetti acuti delle radiazioni; 28 morirono nelle prime settimane, altri 19 negli anni seguenti. Fra i civili, più di 4mila, in gran parte bambini e adolescenti, hanno contratto un cancro alla tiroide, che hato 15 vittime. La sorveglianza epidemiologica si è però fermata al 2002, sebbene lecontinuino ad ammalarsi. Nel ...

