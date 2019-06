L’attrice Sophia Zaccaron rivela su Youtube | io abusata a 15 anni

ilfogliettone

(Di martedì 25 giugno 2019) "Sono passati 13da quando è successo, da quando sono stata violentata". Così l'attrice friulana, oggi 28e con una piccola parte nel cast di The New Pope di Paolo Sorrentino,nel video "Un messaggio importante sulla violenza sessuale" postato sula violenza subita quando aveva 15. "All'inizio mi vergognavo molto, non l'ho detto a nessuno, dopo qualche anno sono riuscita finalmente ad aprirmi, a dirlo agli amici, ai parenti. Ho fatto 9di psicologo. Qualcuno, anche tra i parenti mi chiedeva 'che ci facevi lì a quell'ora, ma com'eri vestita'. Come com'ero vestita? Stavo andando a scuola, come potevo essere vestita", racconta ancora nel video di circa 13 minuti, di cui askanews pubblica un estratto., nata a Conegliano Veneto, al tempo viveva a Ponte in Valtellina e stava andando a scuola in treno a Morbegno, quando 6 ...

