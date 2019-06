CorSport | Ounas e Verdi ai saluti Ma il Napoli non vuole svendere

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019)sono ai, scrive il Corriere dello Sport, ma ilnon ha alcuna intenzione di svenderli., che con Sarri non ha avuto molta fortuna, giocando solo 400 minuti, ha stupito Ancelotti nel ritiro estivo di Dimaro. Il mister lo ha impiegato 8 volte come titolare in tutte le competizioni. In 26 presenze (783 minuti) ha segnato 4 gol ma non ha concluso neppure una partita. A volte si è rivelato evanescente, “troppo innamorato del pallone”, altre, invece, concreto, “ma non a sufficienza per arrivare allo scopo” di convincere. È stato acquistato nel 2017 dal Bordeaux per 10 milioni più un paio di bonus. Su di lui c’è l’interesse di alcuni club europei in Francia, Spagna e Germania. In Italia, invece, c’è l’Atalanta. Stesso discorso per, che di minuti, con Ancelotti, ne ha giocati 811 segnando anche lui 4 gol. Ci ha messo tanta buona volontà, scrive il Corriere ...

