Australia | lasciò la bara di un bambino sul furgone perdendola per strada | solo una multa

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Quella che arriva dall'è una storia davvero molto particolare, in quanto un uomo di 58 anni, Richard John Bertrand, questo il suo nome, è stato condannato dai giudicini al pagamentodi una sanzione di 5.000 dollari. Secondo quanto riporta la stampa internazionale il soggetto avrebbe dimenticato accidentalmente il feretro di unsul tetto del carro funebre: tutto accadde a novembre del 2018. L'uomo all'epoca ebbe un momento di distrazione, e si dimenticò di aver appoggiato lasulla sommità della vettura, per cui salì dentro e si mise alla guida. Dopo aver percorso un breve tratto dilacadde dal tetto: Bertrand non si sarebbe accorto di nulla.dopo diverso tempo il feretro fu ritrovato abbandonato sul ciglio della, il corpo esanime deldoveva essere trasportato da Rockampton a Brisbane. L'uomo lavorava da 12 ...