Xbox Scarlett | un video di Digital Foundry analizza le specifiche e la potenza della

Il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett consentirà "interessanti opportunità dal punto di vista della fedeltà grafica" : Sia Sony che Microsoft hanno iniziato a parlare del futuro dei rispettivi hardware. Le specifiche iniziali sono state finalmente rivelate per PS5 e Xbox Scarlett, e tra le molte cose che hanno in comune l'una con l'altra ci sarà il supporto per la tecnologia di ray tracing, una parola spesso associata all'universo PC negli ultimi anni, che sta per diventare una realtà anche per le console.Ma in che modo esattamente il ray tracing avrà un impatto ...

Per Ubisoft Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti" : La next gen è incombente, se ne parla sempre più spesso e gli sviluppatori stessi sono alle prese con i dev kit per prepararsi per tempo al grande debutto. Dunque chi meglio di loro conosce le potenzialità della prossima generazione videoludica?Ubisoft dal canto suo afferma che Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti", riporta Videogameschronicle. Alain Corre di Ubisoft spiega infatti sulle pagine di The Telegraph come sia ...

Per Platinum Games - PS5 ed Xbox Scarlett sono solo un "more of the same" : La prossima generazione di console è quasi dietro l'angolo ed è difficile trovare qualcuno che non sia eccitato all'idea di mettere le mani sulle nuove macchine, tuttavia questo non vale per Atsushi Inaba di Platinum Games.Come riporta Gamingbolt, in una recente intervista Inaba ha detto la sua sulla prossima generazione di console ed ha affermato che PS5 ed Xbox Scarlett non introdurranno chissà quale rivoluzione (in quanto si baseranno su ...

Quale il prezzo di Xbox Scarlett? Microsoft prova a fare chiarezza : Il prezzo di Xbox Scarlett non rientra purtroppo tra i primi dettagli che Microsoft ha rilasciato per la sua visione del gaming futuro dal palco della sua conferenza in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Tra le luci e i colori della kermesse videoludica per eccellenza, Phil Spencer ha infatti messo sul piatto le caratteristiche tecniche della console next-gen, che dovrebbe essere "figlia" più di Xbox One X che di Xbox One e debuttare alla ...

Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? CD Projekt non lo esclude : Cyberpunk 2077 debutterà nei negozi nei primi mesi del 2020, anticipando dunque l'uscita di PS5 e Xbox Scarlett. Ma non è escluso che in futuro il nuovo progetto di CD Projekt RED non sbarchi anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft.In un'intervista con Eurogamer.net, il lead quest designer Pawel Sasko non ha infatti disdegnato quest'eventualità, anzi tutt'altro, ma al momento il focus del team polacco è tutto sulle piattaforme già ...

Phil Spencer : Non è importante se comprerete Xbox Scarlett oppure no : Durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, Phil Spencer ha parlato della Xbox Scarlett, accennando alcune caratteristiche hardware e svelando il periodo di uscita fissato per la fine del 2020, in concomitanza con l’arrivo di Halo Infinite. In una recente dichiarazione Phil Spencer ha affermato che non è importante se un videogiocatore acquisterà oppure no la nuova console. Xbox Scarlett: L’acquisto non è ...

PS5 sarà più potente di Xbox Scarlett? Arriva un'ulteriore conferma : Le specifiche tecniche sono ancora un mistero, eppure i confronti di potenza tra PS5 e Xbox Scarlett sono già iniziati.Come riportato sulle nostre pagine qualche giorno fa, secondo un rumor la nuova console di Sony sarà più potente della controparte Microsoft. L'indiscrezione Arrivava da Andrew Reiner di Game Informer, sulla base di quanto appresso dalle sue fonti in possesso dei dev kit delle nuove console next-gen. Un'indiscrezione che senza ...

A Microsoft non interessa se compriamo Xbox Scarlett : Phil Spencer, boss della divisione Xbox, in occasione di questo E3 ci ha parlato di di Project Scarlett e di fatto sono molti i dettagli sulla nuova console emersi.Ebbene, come riporta Gamereactor, la principale preoccupazione di Spencer e del team di Xbox non è tanto quale console possediamo o acquisteremo, bensì a quali servizi ci abboneremo."In realtà non ho mai bisogno che quel cliente (che già ha una Xbox One) vada a comprare un nuovo pezzo ...

PS5 e Xbox Scarlett a costeranno 399 dollari? Secondo Michael Pachter sì : L'E3 2019 ci ha dato solamente un piccolo assaggio di nuova generazione videoludica con l'annuncio di Project Scorpio, lasciando dunque molte altre incognite tra cui il prezzo con cui le nuove macchine si proporranno sul mercato.Ebbene, come riporta Gamingbolt, Secondo il celebre analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, le nuove console dovrebbero costare all'incirca 500 dollari, anche qualcosa gli fa supporre che la console di Microsoft ...

Rare al lavoro su una nuova IP per Xbox Scarlett? : Rare sta attualmente lavorando al suo nuovo progetto. Questa non è esattamente una novità, già in passato si parlò del futuro gioco della compagnia e Phil Spencer affermò che il titolo era già giocabile nel gennaio di quest'anno.In occasione dell'E3 2019, però, Rare non ha condiviso dettagli su un futuro gioco, parlando, invece, del suo Sea of Thieves. Tuttavia, qualche notizia sarebbe emersa grazie al boss degli Xbox Game Studios Matt Booty ...

Xbox Scarlett : Phil Spencer parla del supporto fisico su disco e delle future generazioni di console : Microsoft ha finalmente annunciato la sua console di prossima generazione, Project Scarlett, all'E3 2019. Sappiamo che arriverà nel periodo delle vacanze natalizie del 2020 con Halo Infinite come titolo di lancio, ma ci sono ancora molte domande senza risposta sulla console. Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha incontrato Ian Sherr del sito CNET, con il quale ha condiviso nuovi approfondimenti sulla piattaforma imminente.Iniziando, Spencer ha ...

Xbox Scarlett scatena la next-gen con Halo Infinite : la grafica in 4K in video : Si chiama, almeno per il momento, Xbox Scarlett ed è la visione futura del gaming targata Microsoft. Nel corso della sua conferenza pre-show in occasione dell'E3 2019, il colosso di Redmond ha infatti illuminato il pubblico presente a Los Angeles e quello connesso da casa via streaming annunciando la sua prossima console, quella che dovrà definire la next-gen del gaming made in USA. Console che sbarcherà nei negozi solo alla fine del 2020, con ...

Per Phil Spencer la retrocompatibilità di Xbox Scarlett è sinonimo di rispetto verso il cliente : Durante il livestream dedicato all'ultimo episodio di Inside Xbox, il capo della divisione Xbox di Microsoft Phil Spencer ha fatto una capatina sul palco, per parlare del futuro di Xbox e della console di prossima generazione conosciuta col nome in codice di Xbox Scarlett.Come riporta Twinfinite, di seguito potete trovare un piccolo recap con tutte le dichiarazioni più interessanti:Cosa ne pensate? Come vi è sembrata la conferenza Microsoft di ...