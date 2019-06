Un Sogno in Affitto | Paola Marella su SkyUno dal 9 luglio Anteprima Blogo

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) L'estate è arrivata, anche in tv se da una parte i palinsesti si affidano a versioni balneari e serate di repliche, dall'altra è il momento migliore per proporre nuovi format, magari a tema. E così arriva Unin, nuovo programma conalle prese questa volta con la ricerca di dimore di lusso per ospiti vip, in onda da martedì 9in prima serata su, disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.Più che una sfida o una gara, Uninè un viaggio alla scoperta delle dimore più suggestive e storiche nelle zone più chic e più desiderate per le vacanze del nostro Paese. Da una parte c'è lo sguardo esperto dell'immobiliarista più famosa d'Italia, dall'altro le attese di sei ospiti noti al grande pubblico che si avvalgono delle conoscenze dellaper 'coronare' ildi una vacanza esclusiva. Che sia ...

