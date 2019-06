Un film o un revival di Angel? Il cast dello spinoff di Buffy appoggia l’idea ma a delle

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ci sarà undi? Lodiè andato in onda per la prima volta nel 1999 e si è concluso nel 2004, dopo un finale che ha lasciato in sospeso le vite dei protagonisti, ma che il creatore Joss Whedon considera una chiusura perfetta.Per festeggiare il ventennale della serie tv, David Boreanaz (), Charisma Carpenter (Cordelia), James Marsters (Spike), Amy Acker (Fred), Alexis Denisof (Wesley), e J. August Richards (Gunn) sono apparsi sulla cover di Entertainment Weekly, con cui hanno ricordato la serie cult, avanzando l'ipotesi di un: c'è speranza di rivedere gli eroi delverse di nuovo in azione?Ill'idea di uno di undi, come ha spiegato David Boreanaz:"Mi piacerebbe tornare a ruggire in strada alla guida di una Mustang del '68. Il fascino di questa auto è che puoi andarci ovunque. Sarebbe ...

