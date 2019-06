Toscana Divieto Abbruciamento di residui vegetali

Incendi in Toscana : scatta il divieto assoluto di dare fuoco ai residui vegetali : Da lunedì 24 giugno, e fino al 31 agosto, scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti): lo rende noto la Regione. È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del ...