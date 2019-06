Patch di maggio 2019 in rilascio per cinque Huawei | Mate 20 | P30 Lite e tre MediaPad

Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano in Italia : ecco le Patch di sicurezza di maggio 2019 : Huawei P20 e P20 Pro stanno iniziando a ricevere in Italia l'aggiornamento con le patch di sicurezza relative al mese di maggio 2019. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano in Italia: ecco le patch di sicurezza di maggio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Fossil Sport riceve la Patch di sicurezza di maggio e altre novità : Recentemente Fossil Sport è stato aggiornato con la patch di sicurezza di maggio 2019, un miglioramento significativo rispetto alla patch di ottobre che è stata utilizzata negli ultimi mesi, inoltre lo smartwatch ha ricevuto anche l'aggiornamento alla versione Android 8.1 Oreo, anche se non c'è ancora traccia dell' "Update H" annunciato lo scorso novembre. Oltre alla patch di sicurezza e agli aggiornamenti della versione Android, è stata ...

MIUI 10.3.5.0 stabile sbarca su POCOPHONE F1 con alcune novità e le Patch di maggio : La MIUI 10.3.5.0 in corso di rilascio su POCOPHONE F1 aggiorna le patch alla release di maggio ma non si ferma a questo L'articolo MIUI 10.3.5.0 stabile sbarca su POCOPHONE F1 con alcune novità e le patch di maggio proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5Z - HONOR 9 Lite - Motorola Moto Z4 - Realme 3 e LG V40 ThinQ si aggiornano con Patch di maggio e Android 9 Pie : Per ASUS ZenFone 5z, Realme 3, Motorola Moto Z4 e LG V40 ThinQ è tempo di aggiornamenti: sono disponibile le patch di maggio e altre novità L'articolo ASUS ZenFone 5Z, HONOR 9 Lite, Motorola Moto Z4, Realme 3 e LG V40 ThinQ si aggiornano con patch di maggio e Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Rilasciato XXU4CSE3 sui Samsung Galaxy S9 TIM - con Patch di maggio : Questa del 12 giugno sembra essere decisamente la giornata dei Samsung Galaxy S9, non solo nell'ambito dell'ultimo aggiornamento contraddistinto dalla patch di giugno 2019, volto ad introdurre a bordo dell'ex top di gamma la Night Mode (foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione), oltre che ad un arricchimento della funzionalità Live Focus della fotocamera anteriore, in modo da regolare l'effetto sfocato dello ...

OnePlus 7 migliora la fotocamera con la OxygenOS 9.5.5 stabile - ma le Patch sono quelle di maggio : A stretto giro dalla disponibilità sul mercato, OnePlus 7 ottiene la OxygenOS 9.5.5 stabile con le patch di maggio e parecchie migliorie per la fotocamera L'articolo OnePlus 7 migliora la fotocamera con la OxygenOS 9.5.5 stabile, ma le patch sono quelle di maggio proviene da TuttoAndroid.

Nokia 4.2 ottiene le Patch di sicurezza di maggio 2019 e altri miglioramenti : L'aggiornamento per Nokia 4.2 contenente le patch di sicurezza di maggio e la rimozione di una vulnerabilità critica è in fase di rilascio in India; sicuramente non mancherà molto anche al roll-out sul nostro territorio. L'articolo Nokia 4.2 ottiene le patch di sicurezza di maggio 2019 e altri miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Arriva la Patch di maggio anche su Samsung Galaxy S8 Vodafone : tante migliorie segnalate : Arrivano buone notizie in queste ore per i non pochi utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8 brandizzato Vodafone. Ci sono diverse segnalazioni, infatti, per quanto riguarda la patch di maggio, che come abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, ha il merito di portare con sé notevoli migliorie. In particolare, occorre prestare molta attenzione alla questione della fotocamera, anche se il device sta facendo passi in avanti ...

Samsung Galaxy A20e e A8 (2018) si aggiornano in Italia con Patch di maggio e non solo : Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A20e ricevono nuovi aggiornamenti in Italia: per il primo arrivano miglioramenti generici di sicurezza, il secondo accoglie le patch di sicurezza di maggio 2019 e non solo. L'articolo Samsung Galaxy A20e e A8 (2018) si aggiornano in Italia con patch di maggio e non solo proviene da TuttoAndroid.

Le Patch di maggio arrivano sui Sony Xperia XA2 e Xperia 10 mentre con Sony Xperia 1 torna il supporto HDMI : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Sony Xperia XA2, XA2 Ultra e XA2 Plus e per i Sony Xperia 10 e 10 Plus. Ecco tutti i dettagli L'articolo Le patch di maggio arrivano sui Sony Xperia XA2 e Xperia 10 mentre con Sony Xperia 1 torna il supporto HDMI proviene da TuttoAndroid.

Addirittura la terza Patch di maggio per il Samsung Galaxy S10 : il mistero di ASE7 : Una mossa a sorpresa quella che stiamo registrando oggi 4 giugno per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10, almeno stando alle notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Dopo aver approfondito sulle nostre pagine l’impatto avuto dal secondo aggiornamento di maggio sui modelli attualmente in circolazione, va messo in evidenza qualche dettaglio in più su quanto trapelato in ...

Nuove OxygenOS stabili per OnePlus 6 e 6T - ma le Patch sono “solo” quelle di maggio : OnePlus ha iniziato il rilascio delle Nuove release stabili per OnePlus 6 e 6T che includono le patch di sicurezza di maggio L'articolo Nuove OxygenOS stabili per OnePlus 6 e 6T, ma le patch sono “solo” quelle di maggio proviene da TuttoAndroid.

Puntualissima la Patch di maggio per Huawei Mate 10 Pro : dettagli sulla B246 : Anche giugno inizia con indicazioni interessanti per coloro che sono in possesso di un Huawei Mate 10 Pro. In attesa che anche qui ci sia la tanto desiderata svolta che porterà con sé l'aggiornamento relativo a EMUI 9.1, infatti, questo lunedì occorre fare i conti con un’altra pacht dal potenziale molto interessante. In Europa, infatti, viene segnalata la disponibilità del Huawei Mate 10 Pro Proviamo dunque a capire cosa ci sia dietro questo ...

Niente da fare per il Samsung Galaxy S9 con la registrazione delle chiamate post Patch di maggio : Non sono particolarmente incoraggianti in questi giorni le segnalazioni provenienti dai possessori di un Samsung Galaxy S9 che sono interessati ad effettuare la registrazione delle chiamate. Questione calda praticamente da uno anno, quando è entrato in gioco Android Oreo, con una soluzione che fino a questo momento non è stata trovata. O almeno non ufficialmente. Già, perché il produttore coreano, come si potrà notare anche attraverso il nostro ...