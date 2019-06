Mediterraneo Requiem | la cultura deve continuare a fare rumore anche se a molti non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) “L’idea di mobilitarci per questa causa nasce dalla volontà di esprimere il nostro cordoglio e di resistere attraverso le nostre professioni alla barbarie cui assistiamo. In quest’epoca buia, dove i principi della Costituzione vengono sistematicamente calpestati, il nostro pensiero è andato al grande maestro Arturo Toscanini. Quando un grande artista si espone pubblicamente per difendere i valori democratici non rappresenta solo se stesso, ma coinvolge necessariamente il mondole di cui fa parte: e così facendo semina il dubbio e attiva un confronto”. Un centinaio di artisti del Comitato nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nessuna richiesta particolare. Soltanto un invito al “– in memoria delle vittime del mare”, un evento di commemorazione per i migranti che hanno perso ...

