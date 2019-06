I Boomdabash ambasciatori del “mambo salentino” alla conquista di Spotify

domanipress

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo l’annuncio delle prime quattordici tappe si aggiungono nuove date all’esplosivo ”Per un milione tour” dei, nuovo tour che a partire dal 4 Luglio li vedrà protagonisti nelle principali città italiane per tutta l’estate tra Festival, Club e Summer Arena. Si aggiungono altre undici date dal vivo al calendario: 07/07 Sedilo (Or), 18/07 Arborea (Or), 30/07 San Ferdinando di Puglia (Ba), 03/08 Canicattì (Ag), 11/08 Trepuzzi (Le), 13/08 Rimini, 19/08 Rivisondoli (Aq), 23/08 Cetraro (Cs), 25/08 Chiusano San Domenico, 26/08 Rocchetta Sant’Antonio (Fg), 12/09 Modena. Considerata una delle migliori band reggae italiane, isono in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi reggae, soul, drum and bass e hip hop, a testimonianza della grande versatilità della band nel muoversi in diversi range e stili musicali. All’interno ...