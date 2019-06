Hackerare gli esami e creare diplomi finti? Nel deep web c’è chi lo fa a pagamento

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) (Fotografia: Rafe Swan/Cultura/Getty Images) Un gruppo di cybercriminali sta sfruttando il periodo discolastici per offrire tramite ilweb servizi peri voti scolastici e ottenere falsi. I ricercatori di Kaspersky Lab hanno indagato su queste attività illecite che truffano il sistema scolastico scoprendo che vi è un fornitore di servizi ain grado dii vote e far ottenere all’utente dei falsi. Compilando un semplice modulo l’utente può selezionare il corso, la tipologia di laurea e l’università di riferimento. Il servizio nelweb che permette dii voti efalsi(fonte: Kaspersky Lab) I ricercatori hanno anche preso in esame alcuni tra i sistemi scolastici informatici più utilizzati e rivelando, oltre a una serie di bug segnalati, che molti si basano per l’autenticazione di accesso di studenti, ...

