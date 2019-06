Formula 1 | si torna subito in pista per il Gp d’Austria | ORARI e DIRETTE TV di

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Archiviato il Gp di Francia siinper il Gp d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di1 Non c’è un attimo di sosta in1, archiviato il Gran Premio di Francia siinper quello d’Austria, in programma sul tracciato del Red Bull Ring. L’anno scorso si impose Max Verstappen, sfruttando il doppio ko delle Mercedes, ritiratesi entrambe per problemi tecnici. Quest’anno sarà complicato vedere Hamilton e Bottas in difficoltà, anche se le caratteristiche del circuito austriaco ben si adattano alla Ferrari di Vettel e Leclerc. Ecco il programma completo: Giovedì 27 giugno Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 28 giugno Ore 11:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD Sabato 29 giugno Ore ...

