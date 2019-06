Comprano tutta la birra dal supermercato per lasciare a secco i neonazisti in festa

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Hanno comprato cento casse di, svaligiando illocale, peri partecipanti al festival neonazista ‘Schild und Schwert’ (‘Scudo e spada’), che si è svolto nel weekend nel piccolo villaggio tedesco di Ostritz, nella Germania orientale. Protagonisti della protesta, riferiscono diversi media locali, gli stessi abitanti del paesino. Circa 500 i partecipanti alla manizione: nonostante il caldo, non hanno potuto bere neppure una.La polizia peraltro aveva vietato gli alcolici nei locali durante l’evento neonazista e tra venerdì e sabato ha confiscato 4.400 litri di.Il ministro-presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha ringraziato su Twitter gli abitanti di Ostritz. “Quando gli estremisti di destra cercano di definire il quadro con i loro slogan disumani, dobbiamo tutti opporci”, ha ...

