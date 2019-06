21enne calabrese muore dopo intervento al naso

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Poche ore fa un giovane ragazzadi 21 anni è decedutaessersi operata al. La ragazza, dalle ultime informazioni che ci giungono sembrerebbe che durante l'operazione si sia sentita male e le sue condizioni di salute si sono man mano aggravate. Per questo motivo è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dovediversi giorni di agonia è deceduta. Altri tre ragazzi calabresi nella giornata di ieri hanno perso la vita in un incidente stradale. Giovane ragazza perde la vitadi rinoplastica Si chiamava Mariachiara Mete e aveva 21 anni la giovane ragazza, residente nel comune di Lamezia Terme, che nella giornata di oggi 24 giugno, ha tragicamente perso la vitaundi rinoplastica effettuato presso la clinica “Casa del sole" di Formia, un comune situato in provincia di Latina. ...