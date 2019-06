Paolo Savona | È l’ora del dialogo | | basta scontri con la Ue

blogo

(Di domenica 23 giugno 2019) Il presidente della CONSOB, ex ministro per gli affari europei per il governo gialloverde, è convinto che nella trattativa con l'UE si stia esagerando da entrambe le parti. Anzi, ritiene che sia naturale che il governo italiano abbia alzato i toni davanti alla minaccia della procedura d'infrazione per debito pubblico.Intervistato oggi dal Messaggero,sostiene che l'unico modo per uscire dallo stallo di questi ultimi giorni sia il, anche se nessuna delle parti coinvolte sembra davvero pronta a dialogare con l'altra:Non vedo nelle forze di governo atteggiamenti contro l’Europa né contro la necessità di rimanere nell’Eurozona. Sono stato ministro di questo governo, e le assicuro che c’è piena coscienza del fatto che il mercato comune è fondamentale per le nostre esportazioni e la tutela del risparmio. ... Dallo stallo si esce solo con il, parola che ...

